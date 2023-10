Sputo di Sanabria a Messi in Argentina-Paraguay? L’attaccante granata ha voluto chiarire di non aver sputato addosso all’argentino

Durante la sfida tra Argentina e Paraguay ci sono stati momenti di tensione tra Messi e il granata Sanabria. Al termine di una discussione tra i due, l’attaccante del Torino pare abbia sputato contro l’argentino. Al termine della gara il Diez ha commentato così: «Nello spogliatoio mi hanno detto che qualcuno mi ha sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia quel ragazzo. Preferisco non parlare, altrimenti se ne parlerà dovunque e gli daremo troppa importanza». Il paraguaiano, sui propri social, ha voluto fare chiarezza, spiegando di non averlo fatto. Di seguito le sue parole.

Bufera #Sanabria–#Messi: l’attaccante del @TorinoFC_1906 è accusato di aver sputato verso il campione dell’@Argentina nella gara con l’@Albirroja. Il granata: “Ero lontano, non è successo nulla”. Messi: “Non so chi sia, non gli do importanza” #Torino pic.twitter.com/pDASx8M4Db — Toro Goal (@ToroGoal) October 13, 2023

«Mi sento in dovere di uscire allo scoperto e negare quello che è successo ieri sera… Solo nel vedere la mia famiglia colpita e a causa delle molteplici minacce per un evento che non è mai accaduto. Non farei mai una cosa del genere a nessuno. Che esempio darei alle mie figlie commettendo un atto del genere? Vi consiglio di vedere tutte le immagini»

