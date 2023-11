Squalifica Tonali, ecco come il centrocampista del Newcastle ha reagito alla notizia del lungo stop per il caso scommesse

Howe orgoglioso. Il centrocampista Sandro Tonali ha subito una squalifica per il coinvolgimento nel caso scommesse. Ecco come ha reagito alla sentenza, le parole dell’allenatore del Newcastle in conferenza:

LE PAROLE – «Probabilmente è il miglior allenamento che abbiamo visto. Sandro sta affrontando molto bene la situazione direi, ma questa è una caratteristica del suo carattere».

