Srdoc Juve: l’incubo è finito. Gol e assist per il talentino di Montero contro il Lecce: finalmente alle spalle il lungo infortunio

La luce in fondo al tunnel. Ivano Srdoc si sta caricando sulle spalle la Juve Primavera: parlano i fatti, gol e assist decisivi nel 2-0 con cui la squadra di Paolo Montero ha superato in trasferta i campioni d’Italia in carica del Lecce.

L’attaccante croato classe 2005 sta finalmente trovando continuità in queste prime partite della stagione, dopo che l’anno scorso (primo anno a Torino dopo l’arrivo dal Rijeka) ha saltato praticamente tutto il campionato a causa di un lungo infortunio. Un segnale importantissimo per Montero da parte del suo talentino.

