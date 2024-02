Situazione Stadi in Italia, a Tmw Radio è intervenuto l’avvocato Roberto Afeltra. Ecco le sue dichiarazioni

L’avvocato Roberto Afeltra ha commentato la situazione degli stadi nel corso del programma Piazza Affari a TMW Radio. E quel passaggio sulla Juve…

IL COMMENTO – «C’è poco da farsi un’idea. La cosa reale è che in Italia servono non so quanti passaggi. Il nostro calcio, poi, si sta avvicinando più al pubblico virtuale, quello dei diritti TV, che a quello da stadio. Io non capisco la negatoria che abbiamo noi verso gli stadi. In tutta Europa hanno tutti gli stadi. Chi lo vuole fare in Italia trova non poche difficoltà. La Juventus è stata ferma quasi 8 anni».

The post Stadi in Italia, l’avvocato Afeltra: «La Juventus è stata ferma quasi 8 anni» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG