LE PAROLE – «Alex è arrivato l’anno dopo la finale di Champions ed è stato un acquisto straordinario, era il terzino giovane migliore in circolazione. Ha fatto 9 anni alla Juventus. Ha vinto scudetti, coppe Italia e ha giocato finali. Oltre a questo è un uomo intelligente, votato alla causa della squadra, per me è molto importante. Delle grandi squadre che abbiano vinto con talento è difficile averne avute senza giocatori intelligenti, è la base. Poi puoi avere anche meno talento, ma ragazzi intelligenti arrivano a fare il massimo che possono».

