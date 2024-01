La soluzione dietro la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il piano per la Fiorentina

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina è alla ricerca di una soluzione per giocare i prossimi due anni senza penalizzare i lavoro dello stadio Artemio Franchi: nonostante i rifiuti da parte di Lucca ed Empoli.

La soluzione arriva da Palazzo Vecchio, dove verranno stanziati 10 milioni per l’adeguamento del “Padovani”: lo stadio del rugby che sorge nello stesso quartiere di Campo di Marte, in modo da non allontanarsi troppo da Firenze.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG