Il nuovo stadio a Rozzano è uno dei temi caldi per l’Inter. L’amministratore delegato dei nerazzurri, Alessandro Antonello, oggi ha incontrato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Territorio, Gianluca Comazzi, per illustrare il progetto del nuovo impianto. A svelare i dettagli dell’incontro è Repubblica.

Sul quotidiano si legge: «Un incontro in Regione, per discutere del progetto del nuovo stadio dell’Inter. La riunione si è tenuta oggi. L’amministratore delegato dell’area corporate del club nerazzurro Alessandro Antonello, prima di volare a Londra per un viaggio di lavoro, ha esposto al presidente lombardo Attilio Fontana e al suo assessore al Territorio, Gianluca Comazzi, il progetto della nuova arena da 70mila posti, con negozi e ristoranti di corredo, che la società vuole costruire su un’area privata a Rozzano. Il coinvolgimento della Regione riguarda soprattutto gli aspetti legati alla mobilità, al traffico e alle aree di parcheggio.

Gli stessi snodi sono al centro della variante urbanistica che il Comune in provincia di Milano ha approvato lo scorso 5 ottobre, proprio allo scopo di consentire la costruzione del nuovo impianto di proprietà dell’Inter. La riunione si è conclusa con l’impegno a creare tavoli tecnici che affrontino in dettaglio ogni aspetto: strade, viadotti, collegamento con l’autostrada Milano-Genova e con la stazione della metropolitana Assago-Forum, che si trova a poca distanza».

L’articolo Stadio Inter, incontro tra Antonello e Fontana: le ultime proviene da Inter News 24.

