L’allenatore Serse Cosmi ha voluto dire la sua sull’Inter e sulle prestazioni recenti di Federico Dimarco e Matteo Darmian

Intervenuto su Radio Serie A, Serse Cosmi si è espresso così su due calciatori dell’Inter, Federico Dimarco e Matteo Darmian.

LE PAROLE – «A sinistra Federico Dimarco in questo momento penso che meriti di giocare e non per i gol segnati. Per come gioca, Dimarco ha sia piede sia fisicità, quindi merita di giocare. Posso capire il dubbio a destra ma Matteo Darmian lo conosco bene. Oltre a essere un ragazzo da dieci, un ragazzo d’oro, vecchia maniera, è uno che gioca bene sia come braccetto di destra a tre sia come quarto».

L’articolo Cosmi: «Dimarco ha piede e fisicità, Darmian ragazzo d’oro» proviene da Inter News 24.

