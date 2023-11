Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, si è espresso così sul futuro del proprio assistito e sulla possibilità di un ritorno all’Inter

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha risposto così sulla possibilità di un rientro del proprio assistito all’Inter.

LE PAROLE – «Io credo che Hakimi abbia fatto felici in tanti all’Inter, ma credo che sia una storia conclusa. Nel futuro non saprei, il PSG sta parlando della possibilità di proseguire per molto tempo».

