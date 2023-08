Stadio Milan, ass. Mistretta: «A settembre ci aspettiamo questo!». Il comune di San Donato ha parlato del progetto rossonero

In un’intervista rilasciata a La Repubblica Milano, l’assessore alla Mobilità di San Donato Massimiliano Mistretta ha parlato del progetto del nuovo stadio del Milan.

Ecco le sue parole: «A settembre ci aspettiamo il progetto più definito per il nuovo stadio. Se ci piacerà e lo riterremo migliorativo per la città si lavorerà per andare avanti»

