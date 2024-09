Dopo aver bocciato il progetto di ristrutturazione del Meazza, i due club potrebbero riuscire a non far entrare in vigore il vincolo. Negli ultimi giorni, un nuovo capitolo si è aperto nella lunga narrazione che riguarda il futuro del celebre stadio di Milano, oggetto di discussioni tra le due squadre della città, Milan e Inter, […]

Leggi l’articolo completo Stadio San Siro: il primo progetto di Milan e Inter può tornare d’attualità, ecco perché, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG