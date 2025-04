Stallo Juventus-Gatti: la cifra per venderlo in Italia, c’è una big dietro

Federico Gatti, difensore della Juventus, è al centro di uno stallo contrattuale. Il Napoli osserva la situazione con attenzione.

Negli ultimi anni, la Serie A ha visto emergere diversi talenti, ma pochi hanno fatto il salto di qualità con la determinazione e la continuità di Federico Gatti. Dopo essere passato in pochi anni dai campi di provincia alla ribalta della Juventus, Gatti si è ritagliato un ruolo importante nella rosa bianconera, guadagnandosi fiducia e minuti in campo. Il suo contratto, firmato con la Vecchia Signora fino al 2028, sembrava essere una garanzia di stabilità per il futuro. Eppure, proprio ora che la sua carriera sembra pronta per un ulteriore salto, qualcosa si è inceppato.

Una crescita silenziosa che ha convinto tutti

L’adeguamento dell’ingaggio, richiesto da tempo dal suo entourage come riconoscimento del valore acquisito, non è ancora arrivato. Le trattative, inizialmente avviate per armonizzare il contratto alle prestazioni del giocatore, si sono arenate, creando un clima di incertezza.

Il Napoli osserva: un’occasione di mercato da cogliere

In questo contesto di stallo, il Napoli ha iniziato a monitorare da vicino la situazione. Il club partenopeo, intenzionato a rinnovare la difesa in vista della prossima stagione, ha trovato in Gatti un profilo ideale: giovane, italiano, esperto di Serie A e con margini di miglioramento ancora ampi. La presenza di Giovanni Manna, ex dirigente juventino oggi al Napoli, potrebbe rappresentare un vantaggio non da poco nella trattativa.

La Juventus, intanto, ha fatto sapere che non si opporrebbe alla cessione in caso di un’offerta congrua. Il prezzo fissato per il cartellino di Gatti è di 30 milioni di euro, cifra che non spaventa i club italiani più ambiziosi. Un segnale chiaro: il difensore non è incedibile, soprattutto se può generare una plusvalenza.

E proprio questo è il punto cruciale: se non arriverà un rinnovo soddisfacente, Federico Gatti potrebbe dire addio alla Juventus già in estate. Il Napoli resta alla finestra, pronto a inserirsi in quella che potrebbe diventare una delle trattative più calde del prossimo mercato.