Se n’è certamente reso conto anche lui, Dejan Stankovic, nella prima partita della sua Sampdoria. La squadra entra in campo ma presenta immediati problemi e la riptova è che non c’è stata una sola gara dove si è arrivati all’intervallo in posizione di vantaggio. Con Dejan le

cose non sono migliorate e nei 15 minuti di riposo il neo mister si è trovato a correggere la situazione di squilibrio determinata dalla rete di Dominguez, annullata nella ripresa da Djuricicv.

Ma certo impostare l’operazione salvezza senza lavorare su questa distorsione non è

possibile. Nelle prime 9 giornate si è assistito a situazioni al limite dell’incredibile, come l’essere riusciti ad andare al riposo sotto di 2-1 a Verona dopo che Caputo aveva siglato lo 0-1 al minuto 40. Non sarà certamente facile la gara contro la Roma, ma in fondo Stankovic non deve fare altro – quanto meno – che ciò che era riuscito a Giampaolo nell’esordio casalingo a Marassi contro la Juve, quando è riuscito a fare un ottimo primo tempo e a “tenere” nel finale di marca juventina, prendendo un buon punto che forse ha illuso un po’.

