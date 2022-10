Dejan Stankovic ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore della Sampdoria a Primo Canale

Dejan Stankovic ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore della Sampdoria a Primo Canale. Le sue dichiarazioni:

«Mi ricordo la storia della grande Sampdoria e avrei voluto essere in campo a Sofia nella semifinale di Champions ma ero troppo piccolo. Per me l’approdo alla Sampdoria è un grande successo. La situazione non mi spaventa, mi basta la storia del club: sono contento dei giocatori a disposizione».

L’articolo Stankovic: «Sampdoria Essere qui un grande successo per me» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG