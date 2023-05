Le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, alla fine della partita contro l’Udinese. I dettagli

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro l’Udinese che ha sancito la retrocessione in Serie B.

PAROLE – «Provo un dispiacere enorme e una tristezza enorme. Stiamo tutti male, abbiamo dato tutto. So che ogni doriano questo giorno non lo vuole, non lo vuole accettare. Ma con dignità abbiamo lottato in campo noi e loro in tribuna che ci sono sempre stati vicino, nei momenti duri e difficili eravamo insieme e questa società merita di più perché è bella da fuori e da dentro. Tutti quelli con cui sto lavorando sono grandissime persone. Mi auguro personalmente e auguro a tutti i doriani che questa situazione si risolva in meglio perché questa società merita ogni bene in questo mondo. Non posso dire nulla del futuro. Queste domande sono per altri che devono rispondere. Io sono in campo, ci ho provato e non è bastato. Ora sono dispiaciuto, deluso. Dopo una sconfitta, è stato un periodo difficile, non ho parole perché mi dispiace tanto. Non so cosa farò domani, dopodomani. Non riesco a pensare al domani».

