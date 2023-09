Gli Stati Uniti battono l’Oman con un 4-0: ecco come è andata la partita degli americani che giocano in Serie A

Vittoria netta degli Stati Uniti nell’amichevole contro l’Oman. La nazionale a stelle e strisce vince 4-0 con i gol di Balogun, Aaronson, Pepi e l’autorete di Breiki.

Per quanto riguarda gli italiani, Pulisic ha giocato solo un tempo, mentre Tim Weah è uscito all’80’. In campo per tutta la partita invece McKennie e Musah.

