Tutti i numeri e le statistiche sul big match di Serie B in programma nel prossimo turno tra Parma e Como. I dettagli

La prima in classifica contro la sesta: la decima giornata di Serie B si apre stasera con l’incontro che sommando quanto fatto dalle due squadre mette in campo più punti. Sono 20 quelli del Parma, leader in solitaria da quando è scattato in testa con un roboante 5-0 in casa del Catanzaro: i calabresi condividevano il primato, con tre gol già nel primo tempo e la doppietta di uno scatenato Benedyczak è stato un messaggio mandato a tutto il campionato. Dal canto suo il Como, che non nasconde l’ambizione di recitare un ruolo di primo piano nel torneo, in questo momento condivide il quinto posto con il Cosenza, una posizione decisamente diversa rispetto ad alcuni passaggi a vuoto della scorsa stagione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta antecedente alla pausa delle nazionali. Gli emiliani sono andati incontro al primo ko della stagione a Venezia, evento che ha accorciato sensibilmente la classifica e allontanato la prospettiva di fuga “alla Frosinone”. I lombardi hanno perso 1-3 in casa con la Cremonese, formazione che sta tornando su dopo un avvio alquanto stentato.

Per inquadrare il match abbiamo incontrato Angelo Taglieri di Como Tv, al quale abbiamo quali sono i tre motivi forti della sfida che inizierà alle ore 20,30. Ecco che cosa ci ha indicato:

1 – Due squadre che lottano per l’alta classifica, ferite, che arrivano entrambe da una sconfitta e che non ne hanno mai perse 2 di fila nel 2023.

2 – Perché il Parma ha il miglior attacco del campionato e il Como un Cutrone che ha sì sbagliato un rigore con la Cremonese, ma ha segnato 3 gol nelle ultime 4 giornate e ha già punito, in Serie A, i ducali, con la maglia del Milan.

3 – Sfida ad alta qualità: quelle di Adrian Bernabé, cresciuto tra Barcellona e City, 2 gol in campionato, che nel 21/22, al Tardini, segnò due gol su punizione proprio al Como in un pazzo 4-3; e quelle di Simone Verdi: è andato vicinissimo al gol contro la Cremonese, è sempre più dentro il mondo Como. E in forma è in crescita».

Insomma, la Serie B riparte con un match da non perdere e che non dovrebbe tradire le attese.

