Il Napoli ha un problema, se così vogliamo definirlo, che può diventare una nuova opportunità. Ci ha ragionato sopra diffusamente ieri il Corriere dello Sport: il 30 giugno del 2024 Piotr Zielinski andrà in scadenza di contratto e le sue richieste d’ingaggio vanno oltre il tetto previsto dalla politica di Aurelio De Laurentiis. Questo comporta cercare anzitempo delle alternative, tanto sul mercato interno – e qui c’è l’Udinese come luogo privilegiato – quanto in Spagna dove spicca un nome su tutti: «Gabri Veiga è stato seguito ripetutamente, costa come e più di Samardzic, i quaranta milioni della clausola rescissoria, ed ha comunque scoperto che in Premier League ci sono estimatori un po’ ovunque». Il secondo prospetto che interessa è Rodri Sanchez, di 2 anni più maturo rispetto al “rivale” (23 a 21), «leader dell’Under 21 spagnola che si sta giocando l’Europeo, un altro che ha materia grigia, delicatezza nel palleggio e la capacità di giocare un po’ ovunque».

Gabriel Veiga milita nel Celta Vigo ed è reduce da una stagione di assoluta rilevanza: 11 gol in Liga, con l’aggiunta di 4 assist, sono numeri che non lasciano indifferenti quando riguardano chiunque, figurarsi un ragazzo. La quotazione di mercato è importante, attestata sui 30 milioni. Rodri Sanchez è in forza al Betis, ha un costo virtuale decisamente più basso, sugli 8 milioni, ha chiuso la stagione con 2 reti e 4 assist pur giocando in una posizione più avanzata. Cosa ci dice il FootRadar su queste due opzioni di acquisto per i campioni d’Italia di Rudi Garcia

PARTITE – L’indice di titolarità di Veiga è nettamente superiore: 73% contro il 50%. Si capisce che gioca molti più metri indietro, da centrocampista centrale, anche registrando l’aspetto disciplinare: 6 gialli e un rosso. Immacolata invece la fedina di Rodri, che in posizione più avanzata le botte è destinato a prenderle più che a dare.

FASE DI POSSESSO – L’insieme di Rodri è decisamente più voluminoso. La linea dei passaggi ricevuti fa capire che la squadra lo cerca e non poco.

FASE DIFENSIVA – Nessuna sorpresa, le parti si capovolgono ed è il giocatore più centrocampista ad emergere nettamente.

FASE OFFENSIVA – Rodri ha due peculiarità: la produzione di cross e la pesantezza dei gol fatti. In tutto il resto si fa preferire senza se e senza ma il talento del Celta Vigo.

FASE AEREA – Molto bene Gabri Veiga, poco da segnalare per quanto

