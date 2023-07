Le ultime sulle mosse in attacco della Roma dopo l’infortunio di Tammy Abraham: i numeri di Patson Daka e Scamacca

Con la forzata assenza di Abraham, la Roma ha l’assoluta necessità di trovare un attaccante d’area, anche tenendo conto del fatto che Belotti è inappuntabile per l’impegno profuso ma non riesce a tradurlo nei gol che servono. La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto su uno dei tanti effetti domino del mercato: il West Ham andrebbe ad assicurarsi l’attaccante albanese del Chelsea, Armando Broja, primo obiettivo del club e del suo mister David Moyes. Il trasferimento del giocatore da una parte all’altra di Londra determinerebbe una conseguenza diretta sulla situazione di Gianluca Scamacca: il West Ham starebbe valutando l’idea di lasciarlo partire «in prestito (oneroso), legandolo però ad un obbligo di riscatto condizionato (e non più fisso, come invece era stato chiesto proprio venti giorni fa)». In alternativa, tra i tanti nomi possibili (André Silva e Noah Okafor), dalla Premier League spunta anche l’opzione Patson Daka: attaccante zambiano, 24 anni, gioca nel Leicester City. Ecco cosa hanno combinato nell’ultimo due tornei i due candidati a fare il loro ingresso nel gruppo di Mourinho.

PARTITE – Daka ha giocato quasi il doppio degli incontri di Scamacca, ma questa differenza si riduce per quanto riguarda i minuti in campo. Entrambi hanno una percentuale di titolarità molto bassa e sono davvero poche le situazioni nelle quali sono riusciti a stare in campo per tutto l’incontro.

POSIZIONAMENTO – L’ex Sassuolo è un centravanti vero, come dimostra il 100% delle gare giocate in quella posizione. L’attaccante del Leicester ha invece un quarto di partite disputate in varie posizioni d’attacco, potrebbe quindi anche convivere con la presenza di un’altra prima punta.

FASE DI POSSESSO – Dati in equilibrio, a eccezione del gioco lungo, dove l’italiano fa valere la sua capacità di protezione palla e la capacità di scaricarla anche a gittate non brevi.

FASE DIFENSIVA – Anche in questa vice i due si somigliano. Lo zambiano prevale con maggiore nettezza nei duelli difensivi.

FASE OFFENSIVA – L’ultima annata non li ha visti molto prolifici in Premier: solo 3 gol per Scamacca, uno in più per Daka. Che dalla sua ha, però, la capacità spiccata di giocare per gli altri, confezionando assist in grande quantità e creando occasioni chiave per i compagni.

FASE AEREA – Scamacca si fa preferire per i colpi di testa indirizzati verso la porta. Ma Daka, nonostante i 13 centimetri di differenza a suo sfavore, è uno che combatte e non si tira indietro

