Il Boca Juniors è in finale di Copa Libertadores: per Cavani e compagni una partita conquistata senza vincere mai

Come far saltare ogni statistica e inventare una storia che ha quasi dell’incredibile. É questo il messaggio che arriva dalla semifinale di ritorno delle Copa Libertadores tra Palmeiras e Boca Juniors. Le statistiche riguardano lo sforzo offensivo dei padroni di casa: 24 conclusioni contro 3-3, ma al termine dei 90 minuti un 1-1 che ha portato a definire il massimo equilibrio dopo lo 0-0 della Bombonera di una settimana prima. Anzi, per la verità, il Verdao se l’è vista brutta.

Perché Cavani e compagni, che già all’andata avevano disputato una buonissima partita, sono riusciti a passare in vantaggio a metà del primo tempo. Autore del gol proprio il Matador, in splendide condizioni mentali, che ha giocato da leader la sfida e si è fatto trovare pronto per la deviazione in rete su uno spunto irresistibile di Merentiel. Ma nella ripresa, gli Xeneixes si sono trovati in 10 per una doppia ammonizione di Marcos Rojo. Il capitano è uscito tra le lacrime, avendo colto subito quanto avrebbe compromesso una gara fin a quel momento impeccabile sotto il profilo difensivo. E difatti, sette minuti dopo la sua uscita dal campo, un bolide sferrato da Piquerez ha portato la gara sull’1-1.

A quel punto il Palmeiras aveva il tempo per maturare la vittoria, ma ha trovato in Romero, ex portiere di Sampdoria e Venezia, l’ostacolo insormontabile. Il portiere si è reso protagonista di un grande intervento su una rovesciata di Rony, che avrebbe fatto il giro del mondo. Arrivati ai rigori – in Libertadores non ci sono i supplementari – Cavani ha fallito il tiro dal dischetto, ma il suo portiere ha rovesciato la situazione parando i tiri di Raphael Veiga e di Gomez (ex Milan).

Boca in finale, dove affronterà il Fluminense, pronto a scrivere – ecco qui – una storia pazzesca: perché in tutte le 6 gare ad eliminazione diretta ha sempre pareggiato ed è sempre andata al turno successivo ai rigori, dove Romero ha fatto la differenza. Se riuscisse ad alzare la Coppa senza vincere neanche una partita la letteratura sportiva avrebbe un nuovo capitolo bello che scritto…

