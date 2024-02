Tutti i numeri e le statistiche del Real Madrid in attesa dello scontro i Liga contro il Getafe. I dettagli

Stasera il Real Madrid recupera la gara che gli manca e in casa del Getafe ha la possibilità, sempre che conquisti l’intera posta, di guadagnare il primo posto. Sarebbe un messaggio importante, non tanto alla principale concorrente, perché il Girona non ha l’ambizione di vincere il campionato, anche se cammin facendo un po’ di credenziali le ha acquisite. Piuttosto, Carlo Ancelotti manderebbe un chiaro segnale in vista del derby di Madrid: domenica al Bernabeu scende in campo l’Atletico, attualmente terzo, ed è del tutto normale considerare che Diego Simeone farà di tutto per accorciare i piani della capolista e intralciare il cammino. Inoltre, mettere fieno in cascina prima della ripresa degli impegni europei è senza ombra di dubbio molto importante, tenendo conto che in Liga avverrà quel che succederà da noi: Inter e Real Madrid alle prese con gare dispendiose sotto il profilo energetico e mentale, Juventus e Girona con la possibilità di approfittare di una situazione che li vede potersi dedicare con più forza al torneo nazionale.

A proposito di stress da primato, il mister madridista ha detto la sua nella conferenza di vigilia sulla decisione di Jurgen Klopp di mollare a fine anno (anche se le sirene per altre destinazioni non mancano di certo). Rivelando che il momento di maggiore pressione lui l’ha vissuto all’inizio della carriera, quando allenava la Reggiana in Serie B, nel 1996: «Per me era molto difficile gestire lo stress, a tal punto che un giorno dissi al mio assistente che non sarei arrivato nemmeno al 2000. E, invece, nel 2024 siamo ancora qui. Piano piano uno si abitua e capisci che la pressione è la benzina che ti aiuta a fare meglio il tuo lavoro».

A renderlo tranquillo per la gara odierna ci sono due considerazioni: nessuno nelle ultime 5 partite ha viaggiato a punteggio pieno, eccetto il Real, che non sbaglia un colpo; inoltre, nelle ultime 4 gare ha sempre superato l’avversario di stretta misura, dimostrando che anche questo tipo di pressione la squadra la sa governare più che bene.

