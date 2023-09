Tutti i numeri di Erling Haaland con le maglie delle squadre di club e con la Norvegia. I dettagli in merito

Erling Haaland non si ferma neanche in nazionale. Il norvegese ha infatti segnato un gol in Norvegia-Grecia, partita terminata 2-1 e valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Grazie a questa rete sale a quota 25 marcature in 26 partite con la nazionale.

Numeri che non si discostano da quelli con i club. Al Manchester City ne ha infatti realizzati 58 in 59 partite che si uniscano agli 86 in 89 partite con il Borussia Dortmund e ai 29 in 27 partite con il Red Bull Salisburgo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG