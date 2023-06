Una parte non minoritaria dei tifosi della Juve ha trascorso buona parte della scorsa stagione a interrogarsi sul perché non si fosse su Nicolo Rovella…

Una parte non minoritaria dei tifosi della Juventus ha trascorso buona parte della scorsa stagione a interrogarsi sul perché non si fosse su Nicolo Rovella, direzionando invece su Leandro Paredes che ha fallito in maniera piuttosto clamorosa il suo rientro in Italia. Contemporaneamente, un altro Nicolò è stato la nota lieta del 2002-23, fornendo una dimostrazione di personalità che ha indotto Massimiliano Allegri ad attribuirgli un ruolo di responsabilità nel centrocampo. Stiamo parlando di Fagioli, inizialmente un po’ ai margini, poi diventato un beniamino anche per l’attaccamento alla causa che ha dimostrando, tradendo vera sofferenza in alcune situazioni critiche nelle quali si è sentito particolarmente responsabile.

Del futuro non c’è certezza, ma alla luce di quello che Rovella nel Monza e Fagioli nella Juve hanno maturato nel campionato 2022-23, i due potranno convivere nel prossimo futuro? Andiamo a giocare con il FootRadar.

UTILIZZO – Il monzese ha accumulato un’esperienza leggermente maggiore, giocando 2 partite in più dello juventino e stando in campo con una quota superiore di oltre 200 minuti. La sua percentuale di titolarità è del 55 contro il 44: Rovella appare anche più duro, da incontrista quale sa essere: 7 le ammonizioni patite a fronte delle 3 di Fagioli, sanzioni alle quali va aggiunto anche il rosso patito contro l’Empoli, che lo ha portato a ricevere i rimbrotti di mister Palladino.

FASE DI POSSESSO – L’insieme di Rovella si “mangia” totalmente quello di Fagioli. Davanti alla difesa, ha potenzialità da regista, una figura che nella Juve non riesce a trovare una vera stabilità.

FASE DIFENSIVA – Valgono le proporzioni precedenti. A Monza si è visto un giocatore combattivo, esattamente come si era potuto osservare a Genova.

FASE OFFENSIVA – Cambiano i colori dominanti: Fagioli prevale, anche se non va disdegnato l’apporto di Rovella nell’andare al tiro o nella creazione delle occasioni. Ma il Nicolò bianconero ha saputo realizzare gol pesanti, facendosi trovare pronto nei momenti caldi dell’incontro.

FASE AEREA – L’eccellenza di Rovella è soprattutto nella propria metà campo. In sintesi, vedendo i dati del 2022-23, la sensazione è che i due potrebbero convivere perché sanno fare cose diverse e complementari.

