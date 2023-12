Il Frosinone non sbaglia dal dischetto ma non basta più per fare punti e trovare risultati importanti

Forse il meglio il Frosinone lo ha già dato o, più probabilmente, si tratta di un fisiologico calo per una neopromossa. La sconfitta con la Lazio è il quarto ko in 5 partite, ma la classifica non è ancora preoccupante e il margine di vantaggio sulle pericolanti è ancora ampio.

Tra i dati consolanti, c’è la precisione dal dischetto: anche all’Olimpico Soulé ha segnato dagli 11 metri con grande sicurezza. Per l’argentino è la seconda volta, al pari di Cheddira (una trasformazione delle quali l’ha fatta in Coppa Italia). Un rigore lo hanno messo a segno anche Harroui (primo gol del campionato) e Kaio Jorge.

