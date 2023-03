Juventus, un’analisi sulle prestazioni fin qui fornite da Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. E anche idee per Max Allegri

Sono due tra i giocatori più seguiti dai tifosi della Juventus, che vedono in loro il presente e il futuro lungo quella via italiana che ha caratterizzato il club per molto tempo. Non solo: anche in ottica azzurra, sia Fagioli che Miretti possono rappresentare un’importante novità in un centrocampo dove non mancano gli uomini, ma si sente il bisogno di far crescere delle alternative a un gruppo storico un po’ logorato nelle idee. In questo momento, poi, mentre Fabio si è dovuto fermare, Nicolò ha mostrato grande continuità nelle prestazioni col club e una prova assolutamente convincente con l’Under 21. La Gazzetta dello Sport, per Italia-Ucraina, ha scritto di lui che «ha visioni e letture non comuni».

Andiamo a giocare col FootRadar, per vedere cosa hanno mostrato finora i due centrocampisti a disposizione di Allegri e capire in cosa si somigliano e cosa invece li differenzia.

FASE DI POSSESSO – Miretti tenta più passaggi verticali, ma la percentuale di riuscita è maggiore in Fagioli. L’ex cremonese prevale nei lanci, mentre è coincidente la loro capacità di ricezione. Ed è proprio questo uno degli aspetti che finora ha maggiormente convinto: entrambi sanno farsi trovare liberi, in modo da partecipare bene all’elaborazione della manovra.

FASE DIFENSIVA – A dispetto del fatto che entrambi sono stati anche impiegati dietro una punta, sfruttando quindi una sorta di attitudine offensiva, nel lavoro prettamente difensivo si fa preferire nettamente Miretti, la cui quantità in tal senso è chiaramente superiore.

FASE OFFENSIVA – Miretti conclude di più, Fagioli lo fa meglio, centrando la porta e realizzando gol importanti. Altra differenza, forse non così percepibile senza l’ausilio dei dati statistici: Nicolò produce più assist, ma è Fabio a creare il maggioor numero di occasioni.

L'articolo STATS – Juventus, idee per Allegri: Fagioli vede la porta, Miretti crea le occasioni

