Anche il sito della Juventus ha celebrato la piccola impresa di non avere subito gol contro il Verona, da inserire in una dimensione più grande, proiettata nel tempo: «Massimiliano Allegri è diventato il secondo allenatore nella storia della Juventus a collezionare almeno 100 ‘clean sheet’ in gare casalinghe in tutte le competizioni: meno soltanto di Giovanni Trapattoni (150)». É da 450 minuti, ai quali andrebbero aggiunti anche i copiosi recuperi non conteggiati dalle statistiche, che la difesa sta comportandosi benissimo, anche se ovviamente in alcune circostanze c’è voluto il contributo decisivo di Wojciech Szczesny, soprattutto a Bergamo e a San Siro con il Milan, quando l’intervento su Giroud è andato a incastonarsi nella galleria delle più belle parate dell’estremo difensore polacco.

Il Corriere della Sera di oggi, a firma Timothy Ormezzano, prova ad accostare la Juventus di oggi con quella guidata da Trapattoni in alcuni elementi. Un confronto che per ora è solo un esercizio di stile, solo il tempo e le eventuali vittorie potranno renderlo plausibile: «Giocando al gioco delle similitudini, il leader della Juve di Trapattoni, il compianto Gaetano Scirea, rivive con le dovute proporzioni in Danilo: per profilo morale, capacità di leadership e condivisione del numero 6. L’altro soldato scelto della trincea bianconera made in Trap era il roccioso Sergio Brio, che si può in qualche modo rivedere in Gleison Bremer». E proprio lo stopper bianconero degli anni ’80, su La Gazzetta dello Sport, conferma la giustezza del confronto e dichiara che è il brasiliano il giocatore della Juve odierna maggiormente convincente: «È stato molto criticato lo scorso anno, ma per me è un ottimo centrale, il migliore che ha la Juve. Mi piaceva già al Torino e credo che ora, dopo un normale periodo di assestamento, sia diventato il perno della difesa bianconera».

