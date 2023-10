Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del momento del Napoli

PAROLE – «Difficile dire se Garcia attuerà un cambio modulo a Salerno il tecnico non mi sembra troppo sereno. La reazione della sfida col Milan dimostra la qualità della rosa, ma il primo tempo è stato davvero difficile da interpretare. Sembrava una partita non preparata dal tecnico, il Milan entrava da tutte le parti. La squadra ha dimostrato, invece, di esserci nonostante le difficoltà e il chiacchiericcio che c’era intorno all’ambiente. Potevano persino vincere in dieci uomini nel finale, quindi la squadra sta bene, ma non credo che sia un problema di modulo.

Che c’è qualcosa che non va è palese, si vede dall’inizio del campionato. Hanno la stessa squadra dell’anno scorso, manca solo Kim, e hanno vinto solo contro le piccole mentre con squadre di livello è andata in difficoltà. Bisognerebbe fare delle riflessioni su questa squadra, è un insieme di cose, non solo di errori dei singoli o della guida tecnica. Adesso ci saranno tre partite decisamente alla portata degli azzurri, che sulla carta non dovrebbe avere troppi problemi. Ma se dopo queste gare non trovi la continuità e le sensazioni positive che ti servono, allora queste gare non ti aiutano. Perché non devono essere i tre punti a dare serenità, ma quello spirito di gruppo e la serenità che ti devono portare a fare bene anche con Juventus ed Inter dopo».

