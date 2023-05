Sul piano tecnico, probabilmente il duello più interessante del match di stasera si giocherà tra gli esterni delle due squadre

Apparentemente, Milan-Sampdoria dovrebbe essere una gara dall’esito scontato. Troppo differenti le motivazioni, espresse a chiare lettere alla vigilia da Stefano Pioli: «Siamo indietro rispetto a dove vorremmo essere, pertanto dovremo essere molto concentrati e determinati nella partita contro la Sampdoria. Per fortuna la stagione non è finita martedì scorso, abbiamo ancora la possibilità di dimostrare chi siamo». Per i blucerchiati la testa non può che essere più fuori dal campo: la retrocessione è già maturata e in queste ore si gioca la partita per la cessione della società, a questo punto decisiva per il futuro.

Scendendo sul piano tecnico, probabilmente il duello più interessante del match di stasera si giocherà tra gli esterni delle due: a destra il milanista Calabria, a sinistra il sampdoriano Augello. Sono loro a vivere una situazione particolare: il capitano rossonero è uscito male dal doppio derby di Champions, dove ha perso il confronto con l’olandese Dumfries in maniera inequivocabile. Paradossalmente sta meglio il doriano, che nello sfascio dell’annata è riuscito a conquistare una sua credibilità, espressa soprattutto nell’essere il miglior assistman della squadra, con 6 passaggi decisivi, 5 dei quali in campionato e 1 in Coppa Italia: un ottimo crossatore, del quale i compagni hanno beneficiato.

Andiamo a vedere il testa a testa tra i due attraverso il FootRadar. Si può ipotizzare una situazione di equilibrio.

FASE DI POSSESSO – L’insieme disegnato da Calabria contiene nettamente quello di Augello. Nessun stupore: il Milan, a prescindere dai cambi di modulo generati da Pioli nella stagione, esprime molto del suo potenziale sulle fasce.

FASE DIFENSIVA – La superiorità statistica del rossonero è ancora più netta. Del resto la Sampdoria non è solo il fanalino di coda del torneo, ma anche la difesa più battuta della Serie A.

FASE OFFENSIVA – A conferma di quanto scritto prima sull’apporto di Augello per i suoi attaccanti, qui prevale per cross prodotti, tiri nello specchio e gol. Meglio prestarvi attenzione, quindi, pur considerando la differenza di valori delle due squadre.

FASE AEREA – Meglio Calabria nella parte offensiva, alla quale risponde Augello in tutto il resto del lavoro che si fa nel gioco di testa.

