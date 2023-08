Tutti i numeri delle sfide del sabato di Serie A che ha visto protagoniste Milan, Frosinone, Verona e Monza

É stato un risultato a sorpresa, ma per quanto visto sul campo il Frosinone ha meritato di battere l’Atalanta grazie a un inizio folgorante. Stavolta, a differenza della precedente gara col Napoli, la formazione laziale è stata premiata dall’essere riuscita a passare in vantaggio e dall’avere anche raddoppiato a metà del primo tempo. A Zapata e compagni non è bastato un secondo tempo di risveglio per portare a casa almeno un punto. Così si è definito con una par condicio perfetta il quadro storico della sfida: era la terza volta che le due formazioni si affrontavano allo Stirpe: dopo un pareggio e un successo bergamasco, il Frosinone ha equilibrato il bilancio con una bella vittoria.

In poco più di 5 mesi il Monza ha piegato due volte l’Empoli: 2-1 a marzo, 2-0 ad agosto. Cambiano i marcatori e il risultato, non il verdetto della sfida.

Che Verona non sia un campo agevole lo ha dimostrato anche ieri sera e la Roma ha pagato prezzo. Per i gialloblu è il decimo successo, a fronte degli 11 dei giallorossi e di 12 pareggi. In pratica, la perfetta rappresentazione di una partita da tripla.

Infine, a chiudere le gare del sabato, si prolunga e si aggrava la maledizione del Toro a San Siro contro il Milan. I granata non ottengono l’intera posta dal 1985 e la sconfitta di ieri è la quinta consecutiva registrata in casa del Diavolo. Occhio alla coincidenza: il risultato di 4-1 mancava dal lontanissimo 1954-55 dove di cose simili a ieri sera ne erano capitate un bel po’: vantaggio dei padroni di casa e illusorio pareggio degli ospiti; doppietta di Giroud all’epoca realizzata da Soerensen; tutti e 4 i gol del Milan siglati da giocatori stranieri; ed anche un calcio di rigore – ieri due – in quel caso trasformato dal Barone Nils Liedholm. Stefano Pioli si augura che si ripeta anche il verdetto finale: la vittoria dello scudetto. All’epoca fu il quinto, di strada ne è stata fatta.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG