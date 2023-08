Tutti i numeri della sfida di Bundesliga tra Bayern Monaco ed Ausburg che andrà in scena oggi. I dettagli in merito

Se ripetessero i risultati della prima giornata, oggi Bayern-Augsburg regalarebbe tanti gol e spettacolo. Fischio d’inizio alle ore 17.30, i campioni di Germania sono chiamati a replicare le ottime impressioni suscitate nel turno inaugurale che li ha visti rifilare un poker al Werder in casa sua. Ma occhio agli avversari, che hanno trascorso i primi 90 minuti con un 4-4 contro il Borussia Monchengladbach davvero incredibile. Due volte sotto con doppio svantaggio (0-2 e 1-3), la squadra guidata dal giovane Enrico Maessen – 39 anni – è riuscita nell’impresa di rovesciare il risultato sul 4-3, per poi essere costretta ad accontentarsi del pareggio determinato da un calcio di rigore accordato al settimo di recupero e trasformato da Cvancara.

Da un lato, quindi, abbiamo una formazione che vuole presentarsi davanti al proprio pubblico con la forza di sempre; dall’altro, c’è una squadra che non ha nulla da perdere e ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà. E gli 8 gol che si portano in dote in questa seconda giornata sono proprio quelli che hanno caratterizzato l’ultimo Bayern-Augsburg, terminato 5-3 (doppietta del futuro interista Pavard, all’epoca più convinto di stare a Monaco di quanto lo sia stato nell’ultimo periodo).

Nella conferenza di vigilia, Tuchel ha dichiarato di aspettarsi il solito atteggiamento da parte dell’Augusta, squadra orientata a praticare un pressing alto: «Penso che ci sarò qualche marcatura a uomo nella nostra metà campo se mantengono il loro stile di gioco». Per quanto riguarda i suoi, il tecnico ha annunciato che non ci sarà Jamal Musiala, momentaneamente fuori per uno strappo muscolare. Non è detto che dall’inizio verrà schierato Thomas Muller, nuovamente pronto dopo un lungo infortunio all’anca, «ma non possiamo ignorare il fatto che ha saltato l’intera fase di preparazione».

