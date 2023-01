Il 3-0 con cui l’Inter ha superato il Milan nella finale di Supercoppa Italiana non è un risultato inusuale: la statistica

Per la quarta volta, la finale di Supercoppa termina come a Riyad. Il 3-0 dell’Inter sul Milan ha come precedenti le seguenti edizioni: 1997 Juventus-Vicenza (doppietta del neo acquisto Inzaghi e gol di Conte); 2001 Roma-Fiorentina con i gol di Candela, Montella e Totti; 2004 Milan-Lazio con tripletta di Shevchenko.

L’articolo STATS – Supercoppa, è il quarto 3-0 della storia proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG