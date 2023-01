Supercoppa Milan-Inter, meglio Lautaro o Giroud? I numeri dei due attaccanti delle milanesi alla vigilia del match

STATS – Supercoppa Milan-Inter, meglio Lautaro o Giroud?

Lautaro Martinez contro Olivier Giroud sarà uno dei leit-motiv della finale di Supercoppa di domani sera. Un derby da giocarsi in Arabia Saudita, dopo il confronto diretto nella finale Argentina-Francia in Qatar. Dove l’interista non solo ha vinto, ma è stato protagonista nel finale (rischiando di segnare al minuto 123), mentre il milanista ha lasciato la scena già nel primo tempo, bocciato da Deschamps che vedeva i suoi totalmente in balia dell’avversario. Cosa ci dice il confronto tra i due in questo quasi completo girone d’andata di campionato?

I GOL – Lautaro ha 9 gol in 18 gare (vicecannoniere del torneo alle spalle di Osinhen), Giroud è attardato con 5 in 16. La differenza è tutta a favore dell’interista, una media di 0,5 a 0,3. Interessante, ai fini della finale, vedere l’andamento nel tempo della gara: l’argentino è superiore nella prima frazione di gioco, il francese nella ripresa. Non ci sono eccezioni suddividendo la cronologia per quarti d’ora. Una regola valsa anche nell’ultimo derby di campionato – Giroud ha segnato al minuto 54 – e ancor più nel decisivo ribaltone della ripresa con la doppietta nello scorso torneo. Martinez deve ancora “cancellare” l’errore dal dischetto poco prima della mezz’ora nella sfida dell’andata del 2021-22.

I TIRI – Vince Lautaro di poco sia nei tiri complessivi per partita (3,2-3) che in quelli che centrano lo specchio (1,2-0,9). Una leggera superiorità, sia per quantità che per precisione, persino nei colpi di testa (0,8-0,7; 0,3-0,1). Quanto al piede, i due sono agli antipodi: l’interista va col destro (1,2-0,1), il rivale col mancino (1,5-0,6).

PULIZIA DI GIOCO – Interessante la relazione con gli altri. Giroud è più decisivo negli assist e nella creazione delle occasioni; Lautaro è più pulito nel gioco (74-62% di riuscita nei passaggi).

