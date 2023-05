Una buona notizia per il finale di campionato del Torino e per il giocatore che nella seconda parte della stagione non ha potuto mostrare il suo valore

Una buona notizia per il finale di campionato del Torino e per il giocatore che nella seconda parte della stagione non ha potuto mostrare il suo valore dopo che al mercato di gennaio ha cambiato squadra. Ne scrive oggi il Corriere della Sera: «Da segnalare il rientro in gruppo di Ronaldo Vieira, che ha partecipato all’intero allenamento insieme ai compagni. Il centrocampista, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria nel mercato di gennaio, si era fermato per una lesione al tendine del bicipite femorale destro. Vieira torna dunque a disposizione dopo uno stop lungo più di due mesi: una buona notizia per Juric, che nel finale di stagione avrà un’opzione in più in mezzo al campo». Una possibilità che l’allenatore croato di fatto non ha mai potuto utilizzare, se non per solo 14 minuti nella gara casalinga contro l’Udinese. Dopo quella prima appari-zione, il ventiquattrenne ha osservato i compagni dalla panchina in occasione di 2 gare di campionato e una di Coppa Italia, per poi fermarsi a lungo.

Com’era stata la prima parte del torneo 2022-23 a Genova Rispetto all’anno scorso Vieira stava maturando maggiori presenze? Ecco i numeri.

Quest’anno a Genova il centrocampista nato a Bissau e con la cittadinanza inglese ha accumulato 17 presenze contro le 14 della scorsa stagione. Vedremo se in questo finale incrementerà la quota di partite giocate; il mi-nutaggio accumulato è già in sensibile crescita, anche se rimane decisamente al di sotto di ciò che tocca un titolare: 917 contro i 539 del 2021-22. Quanto alla qualità delle sue prestazioni, nell’annata terribilmente pro-blematica della Sampdoria di quest’anno è davvero difficile riuscire a salvarsi individualmente. Vieira non è pertanto riuscire a emergere, mentre lo scorso anno mostrò cos’è in grado di fare proprio in occasione dell’ultima gara casalinga: in Sampdoria-Fiorentina si esercitò bene in un lavoro di continua pressione, vincendo il duello con uno stimato ex come Torreira.

