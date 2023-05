Diego Armando Maradona Junior ha parlato a Sky Sport della vittoria del terzo scudetto da parte del Napoli ieri sera

PAROLE – «Mi sono emozionato al gol di Olivera contro la Salernitana perché vedere lo stadio della mia città, intitolato a mio padre, esultare così è stato un momento meraviglioso. Ieri sera ho pianto, però è giusto che sia così perché finalmente siamo tornati campioni. E la cosa bella è come: questa squadra ha asfaltato tutto e tutti, ha comandato dall’inizio distruggendo record su record. Non è un riscatto sociale perché questa città ha una grande storia e il calcio ne è parte. Il primo pensiero a papà? Peccato che non sia qui…».

