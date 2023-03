Stellini dopo l’esonero di Conte: «Triste ma allo stesso tempo onorato». Parla l’ex vice del tecnico salentino

Cristian Stellini, subentrato ad Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

RAPPORTO CON CONTE – «Mi sento triste perché quando c’è un cambio di gestione a metà stagione tutti si sentono responsabili. Il mio rapporto con Antonio è lo stesso, non è cambiato nulla nel nostro rapporto perché eravamo amici, eravamo colleghi, ci conosciamo da tanto tempo. Non sarà nemmeno questa situazione a cambiare il nostro rapporto».

COME SI SENTE – «Mi sento onorato. Ovviamente è un’opportunità, ovviamente lavorerò sodo per essere l’uomo giusto per coglierla. Mi sento molto onorato di essere nella giusta posizione e voglio viverla con tutto lo staff. Ryan (Mason, ndr) è molto importante per me, per il club. Vogliamo migliorare, questo è il momento di prendersi le nostre responsabilità e migliorare».

The post Stellini dopo l’esonero di Conte: «Triste ma allo stesso tempo onorato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG