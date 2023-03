Zuliani attacca: «Ma perché Chinè non chiede le carte dell’affare Osimhen?». Così il giornalista di fede juventina

Claudio Zuliani, giornalista juventino, attacca la FIGC e il procuratore Chinè.

Questa l’invettiva sul suo canale YouTube: «Quali prove ci vogliono per capire che siamo di fronte a un accanimento nei confronti di una squadra La Juventus. Quali altre prove ci vogliono? La Procura di Lille? Che si dice abbia inviato le carte al procuratore Chinè? Perchè la Procura di Lille ha fatto un’indagine sulla plusvalenza Osimhen, ha delle carte. Se non c’è accanimento nei confronti di una squadra, la Juventus, perchè non esaminiamo le carte di Lille e apriamo un procedimento serio su quella che potrebbe essere l’unica plusvalenza fittizia di tutto questo circo?».

The post Zuliani attacca: «Ma perché Chinè non chiede le carte dell’affare Osimhen?» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG