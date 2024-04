Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani sottolinea come qualche episodio arbitrale non abbia sorriso alla sua squadra nel match di San Siro.

Saverio Sticchi Damiani ha detto la sua su Milan-Lecce appellandosi poco alle decisioni arbitrali dubbie che potevano andare in direzione diversa: “Eravamo perfettamente consapevoli, già alla vigilia, delle difficoltà di questa sfida. Davanti a noi avevamo una delle formazioni più in forma del campionato in questo momento. Contro una squadra del genere avremmo avuto bisogno di tutti gli episodi a nostro favore. Così non è stato, anzi, ci sono andati tutti contro, a partire dalle due occasioni capitate a Gonzalez, così come anche i loro primi due gol arrivati nelle prime due conclusioni”.

Sul cartellino rosso a Krstovic

“Il ragazzo non ha nemmeno visto l’avversario, non credo si possa parlare di condotta violenta o pericolosa, certamente non è un circostanza in cui si può riscontare una volontarietà da parte del nostro giocatore. Non voglio giudicare la scelta arbitrale, mi auguro solo che chi sarà chiamato a valutare la squalifica tenga conto della dinamica e che dal danno non si aggiunga la beffa, in una fase così delicata del campionato”.

L’azione del 3-0

“Sono momenti di partita che difficilmente si verificano. E’ evidente che Almqvist ha preso una ginocchiata in testa ed è impossibile che il direttore di gara non si sia reso conto di quanto accaduto, così come che il Milan non abbia interrotto volontariamente il gioco, come fatto da noi in diverse occasioni durante l’incontro. E’ una circostanza che mi è particolarmente dispiaciuta ed è per questo che ho preferito continuare a seguire la partita negli spogliatoi e non più in tribuna”.

