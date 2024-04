Il giornalista Peppe Di Stefano evidenzia come i rossoneri a parità di gare giocate abbiano conquistato più punti della stagione del 19mo Scudetto.

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha fatto una serie di considerazione su Milan-Lecce ma non solo. “È il miglior momento del Milan a livello fisico e psicologico. Pulisic è arrivato a 10 gol in campionato, 13 gol in stagione. È di gran lunga la sua miglior stagione in carriera in termini realizzativi. Giroud eguaglia il record della scorsa stagione e rischia di essere la sua miglior stagione la stagione dell’addio. Leao, 9 gol nel 2024. È un buon momento per il Milan che giovedì non avrà Tomori, ma avrà un Loftus-Cheek in più, e vedendo i cambi di oggi, si può iniziare a disegnare l’undici titolare che vedremo”.

Christian Pulisic

Verso Milan-Roma

“Ho solo un dubbio per la difesa, sommo sempre i cambi di Pioli e le indicazioni da Milanello. In difesa credo che giocheranno Calabria, Theo Hernandez, Gabbia ed uno tra Kjaer, rientrato oggi, e Thiaw che è stato risparmiato, ma potrebbe recuperare ed essere della partita. In mezzo al campo, a meno di sorprese, Reijnders e Bennacer, sulla trequarti Loftus-Cheek, a sinistra Leao, a destra Pulisic e davanti Giroud, sostituito oggi per risparmiare un po’ le energie. Il Milan e Pioli hanno qualche arco in più, soprattutto uno, Chukwueze, che da ‘desaparecido’ è diventato un giocatore importante”.

Il sorpasso

“Il Milan supera quello dello Scudetto. A questo punto del campionato, in questo momento, a questa giornata il Milan ha un punto in più rispetto a quello dello Scudetto”

L’articolo Di Stefano: “Miglior stagione di Pulisic e Giroud, Chukwueze ora è importante” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG