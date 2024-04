Il difensore del Lecce Lorenzo Venuti è tornato sulla discussione avuta con l’allenatore rossonero dopo la terza rete del match.

Lorenzo Venuti ha parlato in conferenza stampa di Milan-Lecce e del suo duello con Leao. “Mi ritengo soddisfatto della prestazione. Non era semplice giocare con Leao, soprattutto così in forma e contro un Milan che sta bene. Sono soddisfatto. Vogliamo sempre farci trovare pronti. La squadra penso che abbia fatto una prova con note positive, da portarsi dietro. Penso che siamo stati presenti, con coraggio e personalità. Anche in dieci non abbiamo rinunciato a provare a far male”.

Il momento del Lecce

“Gli scontri diretti sono una fortuna, così non dobbiamo aspettare altri risultati. È tutto nelle nostre mani e dipende da noi. Ci deve dare forza e coraggio. La partita di oggi ci deve dare fiducia. Da quello dobbiamo ripartire”.

Var

Sugli episodi arbitrali subbi

“La società non vuole che parliamo di arbitri, posso dire che non dobbiamo trovare alibi per giustificare la sconfitta. Dobbiamo parlare di calcio”.

La discussione con Pioli

Dopo il terzo goal, quello di Rafa Leao segnato dopo un contatto tra la coscia di Theo Hernandez e la faccia di Almqvist, c’è stato un conciliabolo tra lo stesso Venuti e Pioli: “Stavamo dando le due visioni. Ho detto che non era bello il fatto che noi avessimo buttato fuori palla cinque minuti prima e loro avessero trovato gol in una situazione simile, non ne avevano bisogno”.

L’ammissione

“Penso che Leao sia il più forte mai affrontato”.

