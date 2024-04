L’attaccante del Milan Olivier Giroud dimostra ancora una volta pubblicamente il suo attaccamento ai colori rossoneri.

Il Milan ha battuto il Lecce a San Siro con un rotondo 3-0 ed Olivier Giroud ha segnato il secondo goal del match; il francese a fine gara ha analizzato il match a DAZN. “Sento che questo è il miglior Milan della stagione. Volevamo questa quinta vittoria di fila. Abbiamo fatto due gol nel primo, siamo stati efficaci. Sapevamo che il Lecce stesse bene, non prendeva gol da due partire. Abbiamo creato tanto contro la Fiorentina e potevamo fare più gol, oggi abbiamo fatto vedere la nostra voglia di essere più efficaci sotto porta”.

Oliver Giroud

L’intesa con i compagni

“Conosco bene Loftus e Pulisic, ci capiamo bene. Ma anche con gli altri. Oggi Adli ha fatto un bell’assist. Forse potevo fare anche un altro gol. Mi sento molto bene, la squadra sta bene di testa e fisicamente. Ora ci aspettano partite importanti, vogliamo essere concentrati sui nostri obiettivi: il secondo posto ed andare almeno in finale di Europa League”.

Sul futuro

Il francese secondo la stampa italiana e non solo dovrebbe lasciare il Milan a fine stagione per andare a giocare in MLS, negli Stati Uniti; tuttavia lui rimanda tutti i discorsi a fine stagione, le sue parole sembrano una parziale smentita delle voci circolate. “Non voglio parlare del mio futuro. Ho visto quello che è uscito sulla stampa. Non c’è niente di fatto. Oggi sono milanista, vecchio cuore rossonero. Sono molto fiero di giocare per questa squadra. Voglio finire nel miglior modo possibile, poi vediamo l’anno prossimo”.

L’articolo Giroud: “È il miglior Milan della stagione, futuro? Niente di fatto, sono milanista, un cuore rossonero, poi vediamo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG