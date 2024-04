Il tecnico del Milan Stefano Pioli è molto soddisfatto della vittoria di oggi pomeriggio.

Stefano Pioli ha commentato a DAZN la vittoria per 3-0 ottenuta dal Milan contro il Lecce. “Proviamo ad essere imprevedibili con delle posizioni che prepariamo per mettere dubbi alla fase difensiva avversaria, ci riusciamo per la qualità dei miei giocatori offensivi. Stiamo bene, abbiamo giocato la partita che volevamo giocare. Adesso grande attenzione e concentrazione per la partita di andata nei quarti di Europa League, ci dobbiamo preparare al meglio”.

Christian Pulisic

Entusiasmo ritrovato

“Io devo dire che abbiamo sofferto e insieme a noi lo hanno fatto i nostri tifosi, ma quello che hanno fatto nei momenti difficili, cioè di venire con grande entusiasmo, con tanta sofferenza e riempire San Siro non è mai mancato. È un grandissimo merito di questo ambiente, noi dobbiamo cercare di approfittare che ci sia questo entusiasmo. Il prossimo mese e mezzo sarà importante. Adesso conta solo la prossima, i giudizi cambiano velocemente. Abbiamo un obiettivo grande, vogliamo essere i più competitivi possibili in entrambe le competizioni, arrivare secondi in campionato e arrivare in fondo all’Europa League sarebbe importante. È il nostro obiettivo, la nostra motivazione e ci dobbiamo impegnare tanto”.

Miglioramenti

“Tra entrate e uscite abbiamo cambiato più di 20 giocatori, non è stato semplice. È il Milan che speravo? Ci siamo vicini. Ora se stiamo bene dobbiamo alzare il livello, ora ci sono partite per cui il livello deve essere molto alto”.

L’articolo Pioli: “Stiamo bene, giocato la partita che volevamo, c’è entusiasmo, dobbiamo approfittarne nel prossimo mese” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG