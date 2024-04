Prova veramente convincente quella di oggi pomeriggio da parte della squadra di Pioli: i rossoneri confermano di trovarsi in un ottimo momento.

Il Lecce sorprende il Milan in avvio e già dopo pochi secondi dal calcio d’inizio la volée di Gonzalez termina fuori di pochissimo. Al 6’ però i rossoneri passano in vantaggio: grande giocata sulla destra di Chukwueze che dribbla un avversario e serve Pulisic, l’americano fa 1-0 con un tiro a giro di sinistro. 4 minuti dopo il nigeriano dribbla più di un paio di avversari e scarica per Leao che si fa deviare la conclusione. Poco dopo il destro di Venuti è velleitario e viene bloccato facilmente da Maignan; al 20’ arriva il 2-0 di Giroud di testa in seguito ad un corner perfetto di Adli. Alla mezz’ora circa Ramadani crossa per Gonzalez che colpisce la traversa con un delizioso pallonetto di testa mentre verso la fine del primo tempo il destro di Krstovic non impensierisce Maignan. All’ultimo minuto della prima frazione lo stesso Krstovic si becca un rosso diretto per aver colpito sulla spalla Chukwueze con la gamba molto alta; si va a riposo sul 2-0 per i padroni di casa.

Oliver Giroud

Al 57’ Theo Hernandez ferma Almqvist nella sua area e fa partire il contropiede del Milan: Adli verticalizza splendidamente per Leao che trafigge Falcone con un sinistro che passa in mezzo alle gambe del portiere giallorosso. Il Lecce protesta per la mancata interruzione sul primo contatto visto che il francese ha colpito anche sulla testa l’avversario facendolo rimanere a terra dolorante. Poco dopo Giroud colpisce l’esterno della rete; Milan dominante anche per via della superiorità numerica. Dopo l’ora di gioco Theo Hernandez colpisce la traversa con un gran sinistro a effetto; i rossoneri si divertono e Reijnders prova a segnare un eurogoal con stop di petto, palleggio di coscia e tiro a volo di destro che termina alto di poco. Il Milan vince 3-0 e si prepara alla grande all’andata dei quarti di finale di Europa League.

