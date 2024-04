I rossoneri tornano in campo oggi pomeriggio a San Siro per affrontare i pugliesi; tra 5 giorni tornano le coppe europee.

È quasi tutto pronto a San Siro per Milan-Lecce: sia Pioli che Gotti hanno sciolto le riserve sulle formazioni da schierare. I rossoneri non pensano all’imminente sfida di Europa League contro la Roma che si terrà giovedì prossimo e scendono in campo oggi quasi con la formazione migliore possibile. Come annunciato dallo stesso tecnico ieri in conferenza stampa mancherà Thiaw vittima di un piccolo infortunio che si spera non lo tanga fuori per altre partite. Oltre al tedesco nel Milan non ci sarà Loftus-Cheek che è stato squalificato insieme seguito al quinto cartellino giallo ricevuto: Pioli quindi ha deciso di accentrare Pulisic sulla trequarti ed inserire Chukwueze nella posizione solitamente occupata dall’americano. I rossoneri per il resto saranno in formazione tipo con Tomori e Gabbia al centro della difesa perché Kjaer è ancora alle prese con un problema al piede. Il Lecce si trova al tredicesimo posto in classifica ma ha solo 4 punti in più dell’Empoli terzultimo; occhi sull’esterno sinistro Dorgu, accostato spesso al Milan in tempi recenti. Ecco le formazioni ufficiali.

Fikayo Tomori

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Benacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, González, Dorgu; Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.

