Francesco Camarda non ha ancora firmato un contratto da professionista con il Milan nonostante abbia compiuto 16 anni qualche settimana fa; questo alimenta il numero delle voci di mercato.

La situazione

Il centravanti ha ottimi rapporti con il club, così come il suo entourage; il giovane è grato ai rossoneri per il percorso che finora hanno svolto insieme ma ciò non assicura che si andrà avanti insieme. Secondo TMW Camarda ha intenzione di finire la stagione per poi eventualmente capire quali potranno essere i progetti per il futuro. In questa situazione si può inserire anche la questione di una squadra Under 23, perché probabilmente il Milan ne avrà una a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, considerando i criteri di ingresso, cioè una spesa a fondo perduto di 1,4 milioni di euro senza la certezza di iscrizione, è un discorso prematuro.

Scenari futuri

La mancata firma sul nuovo contratto a marzo quando ha compiuto 16 anni ha scatenato gli interessi delle big estere. Soprattutto il Bayern Monaco viene segnalato come fortemente interessato ma molto dipenderà dai progetti che verranno presentati al ragazzo ed al suo entourage. Sarà quindi una scelta che verrà presa con calma e che quindi difficilmente arriverà prima dell’estate. L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani recentemente ha nonostante tutto mostrato ottimismo sulla situazione.

