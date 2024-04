Il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek ha rivelato qual è la sua posizione preferita in campo.

Ruben Loftus-Cheek si è confessato in una lunga intervistata rilasciata al canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. “Ho giocato in molte posizioni nella mia carriera ma mi sono sempre trovato bene agendo da numero 8, dove posso agire nella metà campo offensiva e incidere sulla partita con creatività e presenza fisica. Posso entrare in area di rigore, è dove ho giocato di più in questa stagione, dove mi trovo a mio agio e posso divertirmi. Ho iniziato a giocare con degli allenatori che mi facevano giocare sulla destra nei tre di centrocampo, ho imparato a giocare sulla destra. A volte agendo da numero 10 mi ritrovo sempre ad andare sulla destra, sono abituato a stare lì, è dove mi sento a mio agio”.

Ruben Loftus-Cheek

Il rapporto con Pioli

“Mi dà sempre dei feedback, il suo inglese sta migliorando parecchio, vuole che domini fisicamente ovunque io sia nel campo. E se riesco a portarlo al minimo e poi gli obiettivi e tutto ciò che viene in cima a quello, ma penso che prima di tutto l’obiettivo è quello di portare la mia fisicità al gioco e dominare gli avversari. Questa è la base e poi si deve migliorare. Lavoro con gli allenatori sulle analisi video delle mie partite per migliorare penso che sia molto importante avere questo strumento dove si può guardare le partite migliorare e vedere dove si può continuare a fare bene. Non è solo uno strumento per vedere gli errori ma è il modo giusto per capire cosa devo continuare a fare”.

L’idolo Zidane

“Ho sempre detto che è il mio giocatore preferito. L’ho guardato molto su YouTube da ragazzo, l’eleganza. Penso che il calcio oggi si concentri molto sulle statistiche. Ci perdiamo il modo in cui qualcuno gioca e il modo in cui giocava Zidane era elegante, amavi guardarlo. Non l’ho mai incontrato”.

