Stoichkov sulla lotta scudetto: «Quest’anno è più equilibrata, dal sesto posto in poi…». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore Hristo Stoichkov ha parlato a Tuttosport della lotta scudetto includendo tutte le squadre dal sesto posto e quindi anche il Milan.

PAROLE – «Quest’anno è molto più equilibrata dell’anno scorso dove il Napoli era schizzato via in fretta facendo il vuoto dietro di sé. Io ritengo che, al momento, dal sesto posto in su tutte possono ancora dire la loro in chiave scudetto».

