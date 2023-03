Stojkovic, ct della Nazionale serba, ha parlato in conferenza stampa annunciando l’infortunio di Filip Kostic

Stojkovic, ct della Nazionale serba, ha parlato in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Brutte notizie per noi, ha lasciato la squadra ieri. È un’infiammazione del tendine d’Achille. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club, alla Juve. Non sarà in gruppo per la partita di domani. Gli infortuni sono parte integrante e non c’è niente di peggio per un allenatore, e in Qatar abbiamo visto quanti problemi provoca. Tuttavia, fa parte del calcio e dobbiamo trovare un modo per superarlo. Mi aspetto che i giocatori siano responsabili, giochino al meglio e raggiungano l’obiettivo. A questo proposito, credo che non ci saranno problemi perché questo gruppo è insieme da due anni e si conoscono tutti, i principi del gioco e le idee che vogliamo realizzare. Per quanto riguarda questo, non dovrebbero esserci problemi in senso tattico».

L’articolo Stojkovic (ct Serbia): «Kostic ha lasciato la squadra ieri, ha un’infiammazione del tendine d’Achille» proviene da Calcio News 24.

