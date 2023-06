Il difensore del Manchester City John Stones ha rivelato come si trova a giocare nella posizione inedita di mediano davanti alla difesa.

John Stones ha ribadito tutta la sua stima verso Lukaku nel corso di un’intervista rilasciata a SportMediaset. “Fin qui questa stagione è stata incredibile per molti motivi tra quello che abbiamo già vinto, aspettando questo weekend. La nuova posizione in campo devo dire che mi diverte molto e funziona bene, sia per me che per la squadra. L’Inter? Abbiamo guardato la semifinale contro il Milan analizzando alcuni aspetti e continueremo a studiarne altri. Crediamo di poterci imporre in alcune situazioni col nostro stile di gioco. Dobbiamo mostrare il nostro rispetto all’Inter, così come lo facciamo con chiunque”.

Josep Guardiola

“Sono in finale per una ragione, ma noi saremo lì per giocare la nostra partita. Chi mi ha impressionato dell’Inter? Di sicuro Romelu Lukaku, abbiamo giocato insieme nell’Everton. Sono un suo grande fan come giocatore ma anche come persona. Mi piace Romelu, quello che ha fatto durante la sua carriera e anche cos’ha fatto quando giocavamo insieme. Noi vogliamo essere i migliori e solo facendo così possiamo vincere. Noi come squadra non consideriamo l’Inter sfavorita, noi rispettiamo ogni squadra. Penso che sia più un discorso esterno. Io di certo non lo credo perché do a tutti il rispetto che meritano. Sono abbastanza consapevole della forza della mia squadra e so cosa siamo capaci di fare giocando come squadra. Giocando di squadra possiamo vincere“.

