Stop Decreto Crescita, la Lega Serie A: «Ci sarà meno competitività, riduzione dei ricavi e minori risorse». Il comunicato

Con un comunicato la Lega Serie A ha così risposto alle ultime notizie sul Decreto Crescita che influenzerebbe molto anche il mercato Milan.

IL COMUNICATO – Lega serie A prende atto con stupore e preoccupazione delle indiscrezioni di stampa circolate in serata relativamente alla decisione che il Consiglio dei Ministri avrebbe preso di non approvare alcuna proroga del regime fiscale speciale per gli impatriati lavoratori sportivi. Tale decisione, se confermata, avrà quale unico risultato un esito diametralmente opposto a quello perseguito. La mancata proroga, come anche illustrato in maniera puntuale e dettagliata in una nota inviata al Governo nei giorni scorsi, produrrà infatti minore competitività delle squadre, con conseguente riduzione dei ricavi, minori risorse da destinare ai vivai, minore indotto e dunque anche minor gettito per l’erario.

The post Stop Decreto Crescita, la Lega Serie A: «Ci sarà meno competitività, riduzione dei ricavi e minori risorse» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG