L’allenatore Andrea Stramaccioni sottolinea due aspetti non propriamente positivi dei nerazzurri che andrebbero corretti.

L’Inter è saldamente in vetta alla classifica della Serie A ma in seguito all’eliminazione dalla Champions di mercoledì scorso incomincia ad arrivare qualche critica. Andrea Stramaccioni su DAZN ha espresso il suo parere sulle ultime uscite della formazione di Inzaghi: “L’Inter con il suo approccio contro il Napoli ha dato subito risposte convincenti, dopo l’eliminazione in Coppa contro l’Atletico. Ma bisogna cominciare a parlare di un altro preoccupante finale di gara. Era successo col Bologna che l’Inter non era riuscita più a uscir fuori. I dieci minuti finali con l’Atletico Madrid alla fine sono stati decisivi e anche oggi è arrivato alla fine il pari del Napoli. Nelle gare precedenti a questo periodo la squadra di Inzaghi era sempre riuscita a congelare il risultato proprio negli ultimi minuti della gara“.

Marcus Thuram

L’appunto

“Questa squadra in estate ha subito una trasformazione importante. Sembrava avere in pugno Lukaku ma alla fine sono stati presi, bene, Thuram, ma altre due riserve. E quindi è giusto sicuramente dire che la rosa della profondità dell’Inter è eccellente per il campionato italiano, ma non fino in fondo per l’Europa e ora, prendendo ad esempio anche Taremi, si sta ragionando in quella direzione“. Da più parti si parla di possibili obiettivi dell’Inter in attacco: la strategia della dirigenza prevederebbe l’inserimento anche di una quinta punta in organico.

L’articolo Stramaccioni: “Bisogna cominciare a parlare dei preoccupanti finali di gara dell’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG